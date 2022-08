Alexander Kokorin è un separato in casa Fiorentina. Da tempo. L'attaccante è ancora in viola ma fuori dai progetti del club, e presto potrebbe fare le valigie. A confermarlo è il centrocampista del Sochi Christian Noboa, che ai microfoni di Sports.ru ha svelato la volontà dell'attaccante: "Ci ho parlato, mi ha detto che vuole tornare in Russia. Sarebbe felice di venire al Sochi, ma gli hanno detto che per ora non è possibile".