L'attaccante della Fiorentina Aleksandr Kokorin ha parlato ai canali ufficiali del club, risponendo anche a chi negli anni l'ha criticato: "Quando sei ricco le persone che ti odiano, i cosiddetti haters, sperano di vederti cadere in basso. Ho molti haters. Ed è per questo che devo pensare bene a quello che sto facendo. Magari faccio dei piccoli errori, ma tutti ne parlano come se fossero un grosso problema. Quando un calciatore parla deve pensare bene a quello che dice, quando fa qualcosa deve pensare bene a quello che fa".