Quest’oggi Sergey Kolesnikov, massaggiatore e preparatore personale di Aleksandr Kokorin, interrogato da Soccer.ru sul futuro del russo, ha voluto far luce sulla particolare situazione vissuta alla Fiorentina dall’ex attaccante dello Spartak. Queste le sue parole:



“Devo dire che gli ho parlato l’altro ieri stava aspettando il secondo test per il Covid. Per quanto riguarda gli infortuni: Sasha non li aveva. Negli ultimi tre mesi è stato in forma ed era pronto. Lo ha dimostrato la partita con il Napoli, dopo la quale però si è seduto in panchina e non lo si è più visto in campo nemmeno per un minuto. Ogni giocatore vuole giocare, tutti si annoiano rimanendo seduti in panchina. Perché non gioca è una domanda che dovrebbe essere rivolta all’allenatore. Tutti dicono che sta bene, l’allenatore loda Sasha durante l’allenamento. Eppure…”.



Kolesnikov ha poi parlato delle effettive probabilità di un ritorno in Russia per l’attaccante: “Kokorin ha un contratto biennale, non gioca e nessuno lo vede. Come giocatore, è come se non esistesse. Kokorin sta bene, prima delle vacanze era in perfetta forma, lo so per certo”.