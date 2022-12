L'attaccante della Fiorentina Christian Kouamé ha parlato a Il Tirreno:



"Cabral è forte, deve solo restare tranquillo. Quello che sta passando lui ora, l’ho vissuto anche io: deve sapere che tutti noi compagni siamo in campo per aiutarlo, ma dentro l’area, credetemi, è davvero forte. Sì, è diverso da Luka. A Jovic piace tornare indietro per giocare, Cabral è più bravo a riempire l’area di rigore".