Quella appena archiviata è stata una domenica difficilmente dimenticabile per. Tornato in campo dopo nove lunghi mesi di stop forzato, l'attaccante ivoriano ha bagnato il suo esordio con la maglia della Fiorentina siglando il fulmineo gol del vantaggio contro il Torino. Una rete formalmente derubricata sotto la voce 'autogol' ma la cui paternità sostanziale è tutta del giovane numero 9 viola.E proprio mentre Kouame cominciava a farsi conoscere dai suoi nuovi tifosi, duecento chilometri più a nord i suoi vecchi compagni del Genoa riuscivano a piegare la resistenza del Lecce nello scontro diretto che potrebbe decidere la corsa salvezza.esprimendo le proprie congratulazioni a chi con lui ha condiviso lo spogliatoio fino a non troppo tempo fa. Mentre Mimmo Criscito pubblicava un post di esultanza su Instagram, l'ivoriano lo commentava con poche ma significative parole:dove cap sta evidentemente per capitano.Kouame insomma non si dimentica di chi gli ha voluto bene e sa che, in fondo, se il Grifone riuscirà a salvarsi un po' del merito sarà anche il suo.