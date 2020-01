La Fiorentina da ieri ha cambiato marcia, e si è avvicinata alla conclusione di varie operazioni di mercato fra cui, una a su tutte, l’acquisto di Christian Kouamè dal Genoa. Il giocatore, che sarà lontano dai campi di gioco ancora per diverso tempo, in seguito alla rottura del crociato rimediata in Coppa d’Africa Under23, è il primo colpo messo a segno dal ds Pradè in questi ultimi giorni di mercato.



VISITE- L’accordo tra le parti era già stato trovato, per una cifra di circa 15 milioni di euro bonus compresi, ma per le firme sui contratti la Fiorentina ha chiesto e ottenuto il permesso di svolgere visite mediche approfondite sullo stato di salute del giocatore. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, i test fisici sono stati svolti oggi a Milano e si sono conclusi da pochi minuti, con il giocatore che è risultato idoneo, sbloccando definitivamente il trasferimento. Rimangono aperti i contatti tra Fiorentina e Genoa, che trattano per Criscito e Sottil, che potrebbero prendere strade opposte.