Christian Kouamé, attaccante della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Lecce al Via del Mare: "Il rammarico c'è, nel primo tempo non abbiamo giocato, abbiamo regalato 45 minuti al Lecce e siamo andati sotto. Nella ripresa abbiamo alzato il volume di gioco ed abbiamo pareggiato. Torniamo a casa con un pari, ma c'è rammarico perché potevamo vincere. Quando giochiamo come sappiamo fare, facciamo grandi cose: torniamo a casa con questo spirito. La fiducia di Italiano? Quando c'è una allenatore che crede in te, come fai a non dare il massimo...".