Intervistato dai canali ufficiali della Fiorentina, l'attaccante viola Christian Kouamé ha parlato del suo miglioramento nel corso della prima parte di stagione:



"Ho trovato la serenità e la tranquillità e riesco ad esprimermi di più. L'esperienza all'estero ha aiutato, così come il mister Italiano. Mi ha fatto capire dove sono i miei punti deboli, e lavorarci sopra, e mi ha detto anche di trovare i miei punti di forza."



MIGLIORARE - "Il mister ci ha martellato a noi attaccanti che non segnavamo, quando non si segnava, andavamo a casa nervosi, ma sapevo che era solo un momento e che ne saremmo venuti fuori. Inoltre il mister mi dice sempre di stare concentrato. Dovremmo essere pronti dopo la pausa mondiali."