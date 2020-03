Marios Kulesza, agente di Bartlomiej Dragowski, portiere della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Firenzeviola.it del futuro del suo assistito: "Al momento non stiamo parlando del rinnovo. Abbiamo prolungato il nostro contratto con il club questa estate e ancora non ci sono appuntamenti in programma. Ora ci sono cose più importanti a cui pensare. Adesso la stagione è finita e ancora è presto per dire se resterà o meno alla Fiorentina. Sicuramente le grandi prestazioni di Dragowski hanno attratto molti club in tutta Europa pronti a fare offerte per lui".



SULL'EMERGENZA CORONAVIRUS - "Sono molto preoccupato. In questi giorni gli ho telefonato e mi ha rassicurato che sta bene. Bart è un ragazzo giovane e forte. Sono preoccupato per lui ma anche per tutte le persone che vivono in Italia. Ho molti amici nel vostro paese. Questo è un momento difficile per tutti ma ora dobbiamo stringerci tutti insieme e superare questo brutto momento".