Dopo la partenza, ormai quasi definitiva, di Lucas Torreira, tra i tanti profili sondati per consegnare a Vincenzo Italiano il giusto sostituto c’è anche quello di Diego Demme, mediano del Napoli in uscita dal club partenopeo. Questo pomeriggio Marco Busiello, agente del giocatore, è stto intercettato da CalcioNapoli24 per far luce sul futuro del suo assistito, e per far luce proprio sull'interessamento dei viola. Queste le sue parole:



"Diego è una persona molto pacata, non ha mai creato problemi al club. Però con tutto il rispetto è ovvio che vorrebbe giocare di più. L'interesse della Fiorentina? Ci sono state più parole di stima che interessi, posso semplicemente affermare che il calcio della Viola si adatta alle sue caratteristiche, opinione mia personale".