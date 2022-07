Timofey Berdyshev, agente di Aleksandr Kokorin, smentisce un addio del suo assistito alla Fiorentina. Queste le parole rilasciate dal procuratore dell'attaccante russo a FirenzeViola: "Nessuno dal club mi ha contattato per propormi la risoluzione contrattuale. E nemmeno il giocatore me ne ha mai parlato, quindi non penso sia un’ipotesi al momento in ballo". E ancora: "Alcune società russe mi hanno chiamato per prendere informazioni su Kokorin ma al momento la situazione legata alla guerra non aiuta certo a valutare trasferimenti di questo tipo. Oltre al fatto, ripeto, che lui vuole comunque portare avanti la sua esperienza alla Fiorentina: vuole sentirsi utile, è questa la sua priorità oggi”.