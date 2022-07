L'attaccante della Fiorentina, Aleksandr Kokorin, potrebbe rimanere a Firenze anche il prossimo anno. A confermalo è il suo agente, Timofey Berdyshev, intervistato da FirenzeViola: "Sasha ha accettato con grande entusiasmo la sfida di Firenze sedici mesi fa ed è convinto di volerla portare avanti. Francamente non so qualche problema gli abbia impedito di giocare con continuità ma quello che posso dire che è tutto ciò non ha in alcun modo cambiato il suo rapporto con il club e la città. Sasha spera di poter giocare con più continuità l’anno prossimo ed essere utile ai viola. Lui pensa solo a far gol e a nient’altro".



SULLA RISOLUZIONE CONTRATTUALE - "Nessuno dal club mi ha contattato per propormi questa soluzione. E nemmeno il giocatore me ne ha mai parlato, quindi non penso sia un’ipotesi al momento in ballo".



OFFERTE DALLA RUSSIA - "Sì, non lo nego. Alcune società russe mi hanno chiamato per prendere informazioni su Kokorin ma al momento la situazione legata alla guerra non aiuta certo a valutare trasferimenti di questo tipo. Oltre al fatto, ripeto, che Sasha vuole comunque portare avanti la sua esperienza alla Fiorentina: vuole sentirsi utile, è questa la sua priorità oggi”.