Non è passata inosservata la presenza del manager Alessandro Lucci a Firenze nella giornata di ieri. Il procuratore di Scamacca, uno degli obiettivi più concreti per la Fiorentina quando arriverà il momento della partenza di Vlahovic, ha approfittato dell'impegno di campionato del suo attaccante per raggiungere il capoluogo toscano. La Nazione, nell'edizione locale, scrive che è possibile che sia andato in scena un incontro Fiorentina-giocatore (rappresentato dall'agente).