In vista della super sfida di domenica alle 18 tra Roma e Fiorentina oggi ha parlato, come riporta FioretinaNews, l’ex giocatore viola Marco Baroni, soffermandosi sul lavoro di Iachini e sul ruolo di alcuni nuovi acquisti. Queste le sue parole:



“Sarà una bella partita. Per quanto riguarda i viola, credo che Iachini vada lasciato lavorare. L’organico è buono, c’è un bel mix di giovani di talento ed esperti. Sono convinto che la squadra possa far bene. La Roma è un avversario duro perché insieme al Napoli e al Milan la vedo tra le più concentrate e esprime una buona qualità dal punto di vista del gioco.



Il ruolo di Callejon? Parlo vedendola ovviamente dall’esterno ed è sempre difficile entrare in disamine tattiche: per come conosciamo lo spagnolo difficilmente può fare il quinto però al di là delle analisi specifiche credo che sia importante sottolineare che Callejon si è messo a disposizione con umiltà e si è messo in gioco. L’allenatore può lavorarci. Da parte sua per quel che si è visto non c’è stata nessuna chiusura di fronte alle varie soluzioni tattiche. E credo che questa sia una bella risorsa”.