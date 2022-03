Bentornato in città Re Leone. Firenze sarà sempre casa tua @GBatistutaOK pic.twitter.com/YRWRmMQnLf — Dario Nardella (@DarioNardella) March 1, 2022

Dusan Vlahovic torna a Firenze e trova. Non in campo ovviamente, ma sugli spalti, perché il grande attaccante argentino del passato è a Firenze, dove si tratterrà fino a lunedì, giorno della presentazione del progetto per la ristrutturazione dello stadio Franchi. Con questo tweet, il sindaco Dario Nardella ha salutato Batistuta: