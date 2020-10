In vista dell’importante match che la Fiorentina affronterà fuori casa contro la Roma ha parlato, ai microfoni di Lady Radio, un grande ex Viola Gaetano D’Agostino. L’ex centrocampista si è soffermato a lungo sul ruolo dei nuovi acquisti a disposizione nello scacchiere tattico del tecnico Iachini. In particolare su Sofiane Amrabat ha detto:



"Lui è un recupera palloni, un portatore di palla propenso alla ripartenza veloce. Il regista invece deve addormentare la partita. Lui è un motore perpetuo, ma non sa dettare i tempi, li sbaglia. Con un regista vero i viola farebbe un salto di qualità perché saprebbero saltare la prima pressione avversaria"