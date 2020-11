L’ex centrocampista della Fiorentina Dabo, ora al Benevento, ha parlato ai microfoni di FirenzeViola.it della sua esperienza in Toscana, il rapporto coi tifosi e il motivo della sua partenza. Ecco le sue dichiarazioni:



"E' stata una scelta del direttore sportivo insieme alla società. Neanche i due mister potevano farci niente. Io mi ritengo una persona umile e con umiltà ho accettato la decisione della dirigenza. La Fiorentina avrà sempre un posto speciale nel mio cuore, perché nonostante tutto la stima nei confronti del club non cambierà mai. Poteva finire molto meglio senza questa decisione, ma anche se è finita così, non cambia l'affetto nei confronti della maglia.



Il rapporto coi tifosi? Perfetto, più di ottimo. Il rapporto con i tifosi viola è stato uno dei più belli della mia carriera. Loro avevano capito che quando scendevo in campo davo sempre tutto ed è per questo che mi stimavano. Io ho sempre giocato con la fiducia alle spalle e penso che si sia anche visto nel corso delle partite che ho disputato".