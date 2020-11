Pedro, attaccante brasiliano di proprietà della Fiorentina, dopo il flop in Italia sta segnando a ripetizione in patria con la maglia del Flamengo. Come si legge su TuttoSport, il prestito del centravanti scade il 31 dicembre, e difficilmente i rossoneri avranno la disponibilità economica per esercitare il diritto di riscatto per Pedro. Sta prendendo piede, quindi, l'ipotesi di un ritorno in viola, per provare a trovare magari una chance, che con Montella non è mai arrivata.