L'ex capitano ed ex dirigente della Fiorentina Dario Dainelli, ospite dell'emittente RTV 38, ha affrontato i temi di mercato attinenti alla squadra viola:



"Vlahovic? E' difficile che rimanga, ma il fatto che noi pensiamo che ci sia ancora speranza, è bellissimo. Dà tutto per la maglia. Alla squadra interessa la disponibilità che il ragazzo mette in campo, è a completa disposizione. Berardi? L'interesse c'era, così come la sua volontà. Però le condizioni, tra cui le richieste del Sassuolo non hanno permesso di portare a termine la trattativa."