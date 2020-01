Un finale di partita nervoso, concitato, nel quale la lucidità può venire meno. Capita così che, poco prima che Orsolini calciasse la punizione decisiva per il pareggio del Bologna sulla Fiorentina, il neo-tecnico viola Beppe Iachini decida di cambiare all'ultimo la disposizione della barriera predisposta dal portiere Dragowski.



Convinto che si trattasse di una punizione di seconda, Iachini urla al numero uno polacco di lasciare solo Venuti in opposizione e spostare Benassi al limite dell'area in marcatura; Dragowski, attonito, esegue gli ordini del suo allenatore, ma questo dettaglio costa carissimo alla Fiorentina. La punizione è diretta e Orsolini pesca il jolly, lasciando ai viola tanti rimpianti e scatenando la furia - senza giustificazioni - di Iachini nei confronti dell'arbitro.