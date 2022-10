Se per la Fiorentina di Vincenzo Italiano era diventato un problema segnare, con i viola che sono il penultimo attacco della Serie A, con l’infortunio di Luka Jovic le cose rischiano di andare ancora peggio. L’attaccante serbo, ormai designato dal tecnico come centravanti titolare, nell’ultima giornata di campionato si è però fatto male di fatto autoescludendosi per almeno un paio di partite: con il Lecce il numero 7 viola è stato costretto a lasciare il campo dopo poco più di 5 minuti a causa di un fastidio muscolare.



L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha cercato di fare luce sulle condizioni fisiche del classe ’97 dopo il report medico pubblicato dalla Fiorentina nella giornata di ieri. Il giocatore sarebbe costretto all’esclusione anche contro l’Inter per un problema all’anca: la sfida di sabato sera contro i nerazzurri è già dietro l’angolo e per questo il ragazzo sarà costretto a restare ai box. La scelta del club gigliato è quella di aspettare qualche giorno per poi sottoporre nuovamente il giocatore a tutti gli esami del caso: intanto si ha la certezza di ave scongiurato problemi molto più seri.



Molto probabilmente, a meno di novità clamorose dell’ultimo minuto, l’ex Real Madrid dovrebbe essere escluso dalla partita contro l’Inter di sabato sera per candidarsi poi per una maglia da titolare per la prossima sfida di Conference League: tra una settimana a Firenze arriverà il Basaksheir per giocarsi il primo posto nel girone A di Conference League, ed è proprio in quel caso che Jovic potrebbe tornare disponibile. Nel frattempo toccherà a Cabral, l’ennesima occasione che il brasiliano avrà per riuscir a far cambiare idea ad Italiano.