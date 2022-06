Con l'Inter in attesa del rilancio del PSG per Milan Skriniar, per poi dare il via all'assalto a Gleison Bremer e Nikola Milenkovic, la Fiorentina ha cominciato a guardarsi attorno per trovare il profilo giusto da affidare a Vincenzo Italiano. Un’eventuale partenza del serbo comporterebbe la rinuncia ad uno dei pilastri della difesa viola, sia a livello tecnico che di personalità, e per questo la dirigenza gigliata sta cercando di valutare ogni opzione sul mercato. Senza dimenticarsi di Lucas Martinez Quarta che, dopo un anno e mezzo in chiaro scuro, è chiamato ad un salto di qualità







L’edizione odierna de Il Tirreno ha cercato di fare una cernita dei principali obiettivi della Fiorentina, seguendo un identikit preciso: serve un difensore forte, di personalità e in grado di garantire la solidità garantita fino al momento da Milenkovic. Il primo della lista è Marcos Senesi del Feyenoord: eclettico argentino dal grande temperamento ma anche qualità tecniche e tattiche di primo livello. Nelle scorse ore ci sono stati i primi contatti tra i club. In caso di un mancato accordo i viola hanno pronte le alternative. Da Umtiti, in uscita dal Barcellona e intrigato dai viola, Jason Denayer del Lione e Chancel Mbemba del Porto.