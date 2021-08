Trovano conferme le voci secondo cui la Fiorentina gradirebbe il profilo di Moise Kean, tornato all'Everton, per il proprio attacco nel caso in cui esso rimanga orfano di Vlahovic. L'operazione avrebbe un costo elevatissimo, 30 milioni di euro, e il giocatore percepisce un ingaggio superiore ai 3, ma le liquidità, scrive il Corriere Fiorentino, non mancherebbero ai viola con la cessione dell'attuale numero 9. Le altre opzioni restano Scamacca e Belotti.