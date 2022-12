L’amichevole di ieri contro l’Arezzo si sapeva che potesse offrire nuovi spunti ma senza ombra di dubbio tra gli aspetti positivi del match c’è sicuramente la novità portata da, Italiano sulla destra: il tecnico non si è risparmiato dal mandare in campo qualche giovane della primavera, risultato essere poi tra i migliori in campo. E’ balzato subito all’occhio il terzino destro italonigeriano Kayode che nonostante l’età, è un 2004, si è fatto subito notare partecipando attivamente all’azione che poi ha portato al vantaggio di Benassi. Un profilo che, già protagonista con la Primavera di Alberto Aquilani, potrebbe diventare protagonista anche con la prima squadra.



Nel secondo tempo si sono visti poi anche Dodo e Venuti, anche se i due appaiono ancora in ritardo di condizione. Ci sarà da lavorare soprattutto per il brasiliano, che ha smaltito l’infortunio subito contro il Milan, ma non è apparso ancora al massimo della forma. Venuti invece è stato costretto al cambio forzato per un leggero problema fisico: al suo posto ei minuti finali è entrato un altro giovane della cantera viola, Biagetti, che ha messo la firma sul 1-4 finale. Anche lui classe 2004, anche lui difensore capace di fare sia il centrale che il laterale in una difesa a quattro. Insomma per il futuro prossimo la Fiorentina, almeno sulle fasce, sembra poter stare tranquilla.