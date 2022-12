Pochi minuti fa si è conclusa la prima amichevole di dicembre della Fiorentina di Vincenzo Italiano, con la squadra viola che ha vinto in scioltezza sull’Arezzo: al novantesimo il risultato finale è 1-4 per i viola. Chiaramente l’avversario è quello che è ma l’appuntamento di oggi era fondamentale per il tecnico gigliato per capire quale sia lo stato di forma dei suoi giocatori dopo quindici giorni di vacanza, e soprattutto per dare spazio ad alcuni giovani della Primavera di Alberto Aquilani: con 8 assenti Italiano si è trovato a dover ridisegnare la squadra Nel primo tempo fa tutto Marco Benassi. Nei primi quarantacinque minuti il centrocampista classe ’94, escluso da tutte le liste e quindi quasi mai impiegato in questo primo spezzone di stagione, si mette in luce con una pregevole tripletta: bellissimo il secondo, con il numero 24 che trova il gol al volo di destro dal limite dell’area di rigore.



Nella ripresa Italiano cambia quasi tutto l’undici titolare, dando un altro volto alla sua squadra e impostandola sulla base di un 4-2-3-1. Gollini in porta, mentre la difesa è a 4 con Dodo-Venuti-Igor-Terzic. Mediana inedita con Amatucci e Berti, con il tridente Benassi-Bianco-Distefano in appoccio di Toci. Contando anche l’età media della squadra in campo, il secondo tempo è chiaramente più equilibrato con i padroni di casa dell’Arezzo che riescono anche a trovare il gol della bandiera: è Convitto, grazie ad un’iniziativa personale, a saltare metà difesa della Fiorentina e a superare Gollini con un destro a fil di palo. Nei minuti finali arriva la gioia personale anche per il giovane Biagetti, entrato nei minuti finali al posto dell’infortunato Venuti.



TOP – Nel primo tempo c’è stato modo di vedere il giovane terzino italonigeriano Kayode: il classe ’04 è protagonista in occasione del gol del vantaggio, dimostrandosi abile sia in fase difensiva che in fase offensiva. Benissimo Benassi che, nonostante i tanti mesi di inattività, dimostra di non aver perso lo smalto di un tempo. Prestazione di livello anche per Bianco che per 60 minuti dimostra di poter dire la sua in mezzo al campo.