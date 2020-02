Il legame che Stefano Pioli ha instaurato con la città di Firenze è molto particolare e sicuramente fortissimo, anche dovuto al tragico momento che ha dovuto vivere insieme alla piazza, in seguito alla scomparsa di Davide Astori. Oggi che è tornato da avversario, la curva Fiesole ha riservato un coro e uno striscione per l'ex allenatore, che recitava: "Uomo vero e grande condottiero. Stefano per sempre uno di noi".