Dalle parole ai fatti, come qualcuno chiedeva: un cambio di passo, con la richiesta di prendere in considerazione le proposte avanzate anche in maniera abbastanza veloce, magari entro la prossima sessione di mercato. Il Corriere Fiorentino in edicola oggi spiega i dieci punti pubblicati ieri dalla Fiorentina, sottolineando in particolare quello relativo al prolungamento di un anno rispetto ai contratti quinquennali, cosa che in Inghilterra è già prassi, e che la FIGC fa capire di poter implementare anche in Italia.