Provando a fare luce su quale sarà l’undici titolare che questo pomeriggio Vincenzo Italiano manderà in campo contro l’Atalanta, i quotidiani fiorentini concordano per dieci undicesimi della formazione, resta infatti soltanto un dubbio nella mente del tecnico viola. Uno su tutti, La Nazione, ha provato a fare il punto della situazione sulle scelte di entrambi gli allenatori.



Per quanto riguarda la Fiorentina le controversie sorgono a centrocampo: se in difesa ci saranno i ritorni di Martinez Quarta e Odriozola, rispettivamente al posto di Nastasic e Venuti, è la mediana che crea i maggiori grattacapi al tecnico gigliato. Se per quanto riguarda Bonaventura e Torreira abbiamo la certezza di vederli in campo dal primo minuto, i due infatti saranno squalificati nel prossimo turno di campionato contro lo Spezia e per questo Italiano potrà utilizzarli senza problemi, i dubbi arrivano su chi sarà il terzo a comporre il reparto.



Per il quotidiano fiorentino il favorito, nonostante i discorsi pungenti del mister a lui riferiti durante la conferenza stampa di ieri, dovrebbe essere Gaetano Castrovilli che parte leggermente avvantaggiato rispetto a Maleh. Ancora minori saranno le chance , almeno dal primo minuto, di vedere Alfred Duncan. Molto più delinata sembra essere la situazione centravanti. Italiano ha ammesso di aver accellerato eccessivamente l’ingresso di Cabral nello scacchiere tattico e per questo, vista la sua totale disponibilità fisica dopo gli acciacchi delle ultime settimane, il favorito a partire dal primo minuto sarà Piatek.