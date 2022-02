Tra i tanti temi affrontati quest’oggi in conferenza stampa dac’è stato anche il processo di ambientamento diall’interno dello spogliatoio viola. Il tecnico della, rispondendo alle domande sullo scarso impiego fino ad ora del laterale francese, ha ammesso si l’esistenza di alcuni ostacoli di percorso ma, riconoscendo l’enorme potenziale del classe 98’, ha osato paragonarlo a. Queste le parole del tecnico in sala stampa:"Una cosa certa è che lui è un esterno e deve imparare a lavorare nella Fiorentina, era abituato in un'altra maniera in un'altra squadra. E' una questione di concetti e meccanismi, nel lavorare con la palla e no, ma lo stiamo inserendo. Asi è comportato bene e piano piano lo stiamo buttando dentro, si deve abituare. Ma questo è accaduto a tutti fin da Moena, bisogna crescere con l'intesa, conoscere i compagni... Ma ha grandi qualità e con noi si sposa a nozze. Gli diciamo sempre checi mise 5 mesi ad ambientarsi ma Jonathan deve fare prima di lui".Insomma nonostante il poco utilizzo finora, con solì 139 minuti giocati in cinque presenza tra campionato e, Italiano ha voluto togliere ogni dubbio. Negli ultimi giorni infatti erano tante le voci sul francese, scenari che il tecnico ha voluto rispedire subito al mittente: una su tutte che il suo acquisto non fosse stato concordato tra dirigenza ed allenatore. Forse ci sarà da aspettare qualche partita in più, ma senza dubbio Ikonè sarà un punto fermo della futura Fiorentina di Vincenzo Italiano.