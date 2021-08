Il domino che sta per portare Romero al Tottenham e Demiral all'Atalanta ha buone possibilità di portare anche Milenkovic alla Juventus. La Nazione (Firenze) scrive che con i bonus si potrebbe arrivare vicino ai 20 milioni. Una volta perso Milenkovic, i viola dovrebbero far entrare un difensore, anche alternativo a Martinez Quarta; se per Nastasic manca l'accordo con lo Schalke, la contropartita giusta la possono offrire proprio i bianconeri: si tratta di Daniele Rugani, rientrato dal prestito al Cagliari e in ombra in caso di arrivo del serbo a Torino. Non è ancora chiaro se verrebbe inserito nell'affare oppure trattato separatamente.