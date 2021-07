La Fiorentina, stando a quanto si legge su La Nazione (Firenze) ha raffreddato le trattative per il rinnovo del prestito alla Reggina del difensore Christian Dalle Mura. Il classe 1998, in Calabria già nella scorsa stagione, potrebbe giocarsi le proprie carte in ritiro in virtù della svolta giovane imboccata dal mercato viola.