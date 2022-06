Con la partenza di Lucas Torreira ed il lungo infortunio che terra out Castrovilli per molto tempo, la Fiorentina è obbligata a intervenire sul mercato per affidare a Vincenzo Italiano un centrocampo capace di affrontare il doppio impegno settimanale. Se per quanto riguarda la trattativa per Rolando Mandragora tutto sembra andare nel migliore dei modi, quest’oggi Tuttosport ha rilanciato l’interessamento dei viola per un forte centrocampista argentino.



Secondo l’edizione odierna del quotidiano torinese la dirigenza gigliata, con Daniele Pradè in prima linea, si sarebbe mossa per Giovanni Lo Celso: un primo contatto con l’entourage per valutare la fattibilità dell’operazione. Il fantasista classe ’96 è reduce da una buona stagione con la maglia del Villareal, in prestito dal Tottenham. Lo Celso, che a fine giugno tornerà formalmente agli Spurs, non dovrebbe rientrare nei piani di Antonio Conte e per questo la Fiorentina vorrebbe provare il colpaccio. Per adesso soltanto contatti tra le parti, senza una vera e propria offerta, ma chissà se nei prossimi giorni la situazione non posa evolversi: l'argentino è da sempre un pallino di Pradè, che già in passato aveva provato a portarlo a FIrenze.