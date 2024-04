Fiorentina, la piazza è stanca di Italiano? Contatti col Torino, i dettagli

un' ora fa



C'è ancora grande incertezza intorno al futuro della Fiorentina, e non solamente per quello che riguarda la rosa del prossimo anno. Come ampiamente raccontato nel corso di questi mesi, Vincenzo Italiano lascerà Firenze a fine anno, il suo terzo alla guida della squadra viola, anche se non è ancora deciso quale sarà la prossima destinazione del tecnico.



SATURAZIONE - Secondo quanto scrive stamani Tuttosport, l'ambiente gigliato è piuttosto stanco dell'allenatore ex Spezia e l'accusa della piazza è quella di non aver portato sostanziali miglioramenti nell'ultimo periodo. La medesima, si legge, che i tifosi del Torino imputano ad Ivan Juric, altro allenatore che a luglio cambierà aria. Ecco perché quella di Italiano al Torino è una voce che prende sempre più corpo con l'avanzare dei giorni e, spiega il giornale, l'ambiente torinese accoglierebbe a braccia aperte un allenatore che ha disputato due semifinali europee negli ultimi due anni. I contatti ci sono già stati, quel che resta da capire è se Italiano dirà sì al Torino.