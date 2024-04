Duvan Zapata può lasciare il Torino: c'è l'offerta del Cruz Azul, cifre e dettagli

può lasciare l'Italia dopo 11 anni: ilchiama e la tentazione è forte.L'attaccante colombiano, che ha compiuto 33 anni lo scorso 1° aprile, si è rilanciato aed è tornato ai migliori livelli esibiti ai tempi dell'Atalanta. Un rendimento che ha riacceso le sirene di mercato, ma questa volta non ci sono di mezzo Inter, Roma o altre big italiane come negli anni passati.- La notizia lanciata da Fabrizio Romano ha trovato conferma in Messico:, una proposta molto alta considerati gli standard messicani e l'età del giocatore.

- Ricca proposta al Toro, ma anche l'ingaggio messo sul piatto dal Cruz Azul per convincere il giocatore è molto importante e può tentare il colombiano ad accettare.- Il Cruz Azul ha fatto la sua mossa, la palla ora passa a Duvan e alla società granata che devono decidere se dirsi addio al termine della stagione.- La scadenza del contratto che lega Duvan Zapata al Torino non è vicina:, ancora più di due anni di rapporto messo nero su bianco. Questo in virtù del riscatto scattato una ventina di giorni fa, quando Zapata è sceso in campo in casa dell'Empoli nella partita persa per 3-2 dalla squadra di Ivan Juric.

- Finora nella stagione 2023/24 con il Torino, Duvan Zapata ha collezionato 33 presenze in Serie A impreziosite da 12 gol e 4 assist, a cui aggiungere una presenza in Coppa Italia.