Cresce l’attesa a Firenze. La Fiorentina ha un appuntamento con la storia che non può proprio sbagliare. Una finale europea manca nel capoluogo toscano da 33 anni, quando i Viola persero sul campo ‘neutro’ di Avellino contro la Juventus in Coppa UEFA. Con il Basilea i viola hanno veramente la possibilità di scrivere una pagina importante nella propria storia. Per farlo, però, servirà superare gli svizzeri, che partono dal 2 a 1 in loro favore dell’andata. Italiano è pronto a sfoderare l’artiglieria pesante.



SCELTE - Il turnover massiccio visto nel match contro l’Udinese in campionato lascia pochi dubbi: la Fiorentina scenderà in campo coi titolarissimi. E allora spazio a Terracciano fra i pali con Dodò e Biraghi sulle corsie. Tornerà anche Milenkovic al centro della difesa, l’unico dubbio riguarda l’altro centrale. Quarta pare in vantaggio su Igor con Ranieri più defilato. Presidieranno la mediana Amrabat e Mandragora, che tanto hanno fatto bene insieme negli ultimi due mesi, anche se Castrovilli appare in ottima forma. Bonaventura disegnerà sulla trequarti con Barak pronto a subentrare a gara in corso. Pochi dubbi anche sul tridente, Italiano è stato chiaro: “Cabral è al top”. E allora il brasiliano scenderà in campo per la prima volta da avversario nel suo ex stadio con Nico Gonzalez e Ikoné pronti a rifornirlo.



Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Nico Gonzalez; Cabral