Cresce l’attesa nella Firenze pallonara per la semifinale che lagiocherà contro ilal Franchi. Un appuntamento, quello con una semifinale europea, che mancava in riva all’Arno da quasi dieci anni. Per questo, l’incrocio con gli svizzeri è certamente una sfida da non sbagliare per Biraghi e soci.- Vincenzodeve ancora sciogliere un paio di dubbi che riguardano la formazione titolare che scenderà in campo contro i rossoblù, partendo proprio dal portiere. Perché, come confermato dallo stesso tecnico, ha accusato qualche linea di febbre e non ha preso parte all’allenamento di rifinitura. Figura fra i convocati e, in caso di forfait è comunque pronto, che ha recentemente esordito in Viola contro la Sampdoria. Pochi dubbi sugli esterni per quello che riguarda il pacchetto arretrato, con Biraghi e Dodò inamovibili; diverso invece il discorso sui centrali. L’unica certezza è che non ci sarà Milenkovic, squalificato, la logica direbbe dunque Quarta-Igor a formare la coppia centrale, ma il nome diper il match contro gli svizzeri.Molti meno dubbi dalla cintura in su per Italiano. In mediana difficile non dare fiducia allaconche invece si gioca il posto da titolare con Barak. Per quanto concerne il tridente, invece, dovrebbero trovare spazio i titolarissimi.ha recuperato appieno dalla botta presa in allenamento qualche giorno fa e ci sarà lui a guidare l’attacco.in serate come questa. Resta solo un dubbio che riguarda l’altro esterno: Ikoné pare in vantaggio su Saponara.