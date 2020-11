La Fiorentina affronterà la Roma oggi alle 18 allo stadio Olimpico, e Beppe Iachini potrebbe aver in piano più di una sorpresa. Dovrebbe essere conferato il 3-5-2, con Dragowski in porta, e la linea dei tre composta da Milenkovic, Caceres e Martienz Quarta, visto l'infortunio di Pezzella. A centrocampo, Lirola e Biraghi sulle due corsie, con Amrabat, Castrovilli e Bonaventura in mezzo. La grande novità potrebbe esserci in attacco, con Ribery sicuro del posto, e un ballottaggio tra Callejon e Kouame per l'ultima maglia.