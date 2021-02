Il Corriere Fiorentino questa mattina mette in risalto l'intesa tra Ribery, il "vecchio", e Vlahovic, l'allievo. Si è creato un feeling speciale tra i due, tanto che venerdì durante la gara contro lo Spezia si udivano forte le grida di incitamento del francese al suo giovane compagno. Non solo, Ribery ha promesso a Vlahovic che farà di tutto per aiutarlo a raggiungere quota 15 gol.