La campagna "Forza e Cuore", creata dalla Fiorentina per raccogliere fondi per gli ospedali del capoluogo sta procedendo a gonfie vele. La società di Commisso aveva posto come obbiettivo 500 mila euro da raccogliere, ma la cifra è stata ampiamente superata, e grazie ad aziende partner di Mediacom, è stata sfondato anche il muro dei 600 mila euro.