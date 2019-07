Prende lentamente corpo la nuova Fiorentina di Montella, che dal ritiro di Moena sta provando a plasmare il suo gruppo, basandosi sulle sue idee di calcio. Con tanti dubbi per il reparto offensivo, ancora tutto da costruire, e un centrocampo in stallo, in attesa di capire come si evolverà la situazione legata al futuro di Veretout, la linea difensiva sembra essere la più pronta. Il modulo dal quale ripartirà la Fiorentina è il 4-3-3, come detto da Daniele Pradè in conferenza stampa pochi giorni fa.



LINEA A QUATTRO- La linea dei quattro difensori avrà sicuramente due certezze, ovvero Pezzella e Milenkovic nel mezzo. Il centrale argentino, reduce da una Copa America giocata da titolare e conclusa al terzo posto, sarà ancora il punto di riferimento per la squadra viola, con la fascia al braccio ed un ruolo tutto nuovo. Nei piani tattici della squadra viola, un centrale dovrà giocare la palla con i piedi, andando in supporto del regista, e questo compito sarà proprio di German Pezzella, sempre più centrale nella Fiorentina del futuro. Nikola Milenkovic, viste le grandi qualità fisiche, sarà il marcatore perfetto per completare la coppia di centrali di difesa.



TERZINI- Per le corsie qualche dubbio rimane, visti i tanti giocatori in uscita e le voci di mercato. Vincent Laurini ha lasciato la squadra vola in direzione Parma, lasciando libera la casella del terzino destro, che la Fiorentina vorrebbe coprire con Pol Lirola, terzino del Sassuolo sul quale la squadra viola sta spingendo forte. Per la fascia sinistra, Cristiano Biraghi, che ha parlato in conferenza stampa, sembra essere confermato come titolare, con David Hancko come riserva.