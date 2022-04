A Napoli ha vinto la Fiorentina della stagione scorsa. Per l’esattezza nove giocatori su undici c’erano già nel campionato finito con una triste salvezza. I nuovi del “Maradona” erano Gonzalez e Cabral, che ha preso il posto di Vlahovic. Potrebbe bastare questo dato per far capire non solo il capolavoro di questa vittoria, ma di tutta la stagione. La differenza è Vincenzo Italiano, 44 anni, siculo-tedesco, due campionati in Serie D, uno in Serie C, uno in Serie B, al secondo in Serie A. E’ diventato allenatore della Fiorentina quasi per caso, dopo la traumatica rottura fra Commisso e Gattuso e anche lui, per staccarsi da Spezia, ha dovuto rompere il contratto fra le polemiche e la rabbia dei tifosi liguri.



L’edizione odierna del Corriere dello sport-Stadio sottolinea i meriti del tecnico: nella stagione dei grandi cambiamenti in panchina (con i vari ritorni di Allegri, Sarri, Spalletti, Mourinho) aveva un compito difficile, doveva cambiare la mentalità di una squadra involuta e alla fine, mettendo sul piatto gioco e risultati, non sbagliamo a dire che ha fatto meglio degli altri allenatori alla prima stagione sulla nuova panchina. Un campionato del genere poteva iniziare solo recuperando tanti giocatori dopo due anni davvero complicato. Questo è quello che ha fatto l'allenatore viola, rendendo tutti elementi fondamentali per una Fiorentina rigenerata.



Nella nuova Fiorentina adesso sono tutti importanti ed a dimostrarlo è il dato dei gol realizzati: Torreira 4, Biraghi 4, Nico Gonzalez 4, Bonaventura 3, Piatek 3, Sottil 3, Saponara 2, Maleh 2, Cabral 2, Martinez Quarta 1, Milenkovic 1, Odriozola 1, Castrovilli 1, Ikoné 1, Duncan 1, Amrabat 1, Callejon 1 e senza ovviamente dimenticare Vlahovic che ne ha realizzati ben 17 in maglia viola. In totale sono ben 18 i marcatori di questa squadra, e mancano ancora 7 partite, record che in Serie A la Fiorentina detiene assieme all'Atalanta.