Il Corriere Fiorentino nella giornata di oggi torna sulla questione legata allo strano momento che sta vivendo Sofyan Amrabat, che pur acciaccato per i postumi dei problemi alla schiena e in panchina con il Milan ha scelto in ogni caso di rispondere alla chiamata della Nazionale: chissà se a questo punto - si domanda il giornale - Amrabat ritroverà un po’ di serenità e di salute nel ritiro del Marocco. Ieri pomeriggio con un volo privato si è aggregato ai suoi compagni di rappresentativa. Il mal di schiena di cui ha sofferto nelle ultime settimane, e che lo ha visto scendere in campo per una manciata di minuti, evidentemente non è stato poi così insopportabile per intimarlo a fermarsi.