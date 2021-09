La Nazione (Firenze) nota che per adesso i tre giocatori a cui Italiano non ha mai rinunciato sono Milenkovic, Bonaventura e Vlahovic, tutti e tre oggetto di interrogativi in estate ma adesso tutti e tre punti fermi della formazione viola. Aspettando Torreira, che è arrivato tardi ma che punta a entrare in questo esclusivo club di irrinunciabili.