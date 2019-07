Ultima amichevole per la Fiorentina a Moena, con tutti gli under 23 a disposizione di Bigica che hanno affrontato il Benevento. La squadra viola, che presentava solo Thereau tra i giocatori della prima squadra, hanno perso 0-3 contro la squadra di Pippo Inzaghi, dove hanno segnato Armenteros, Kragl e Improta. Buona prestazione per i giovani viola comunque, che si stanno preparando per affrontare il campionato Primavera.