Fiorentina, ladri in casa Barak: rapina sventata dai vicini

32 minuti fa



Rapina sventata nella notte in casa di Antonin Barak, calciatore ceco della Fiorentina. Mentre era in corso la gara di Conference League tra i viola e Viktoria Plzen, due malviventi si sono introdotti nella casa dell'ex Verona e Udinese.



Soltanto grazie all'intervento dei vicini i ladri non sono riusciti nel loro intento. Per entrare in casa hanno rotto la porta finestra, ma il sopraggiungere di un vicino ha mandato a monte i piani. I due sono stati visti allontanarsi dalla casa a volto scoperto e sul posto sono arrivati i carabinieri. Adesso le immagini delle telecamere sono al vaglio degli investigatori. Secondo quanto riportato da La Repubblica, I militari stanno visionando tutte le immagini a disposizione, ma comunque dalla casa non sarebbe stato portato via niente.