Si avvicina Fiorentina-Lazio. Un sfida determinante per entrambe le squadre. La Viola ha bisogno di punti, a fronte dei suoi 35, per blindare la salvezza. Dal canto suo la squadra di Inzaghi avrà la prima di cinque finali per sperare ancora di arrivare tra le prime quattro e bissare il piazzamento in Champions League.



IMMOBILE VS VLAHOVIC - Fiorentina-Lazio però, come riporta Il Messaggero, sarà anche Immobile contro Vlahovic. Entrambi sono appaiati a quota 19 gol in campionato. La Scarpa d'Oro in carica è ad un passo dai 20 gol per la quarta volta in cinque stagioni alla Lazio ed ha usufruito di 4 rigori in questa stagione. Il gioiello della Fiorentina invece dopo una prima stagione di ambientamento quest'anno ha stupito tutti e si sta dimostrando anche un cecchino dal dischetto (6 penalty realizzati). Si prospetta un'agguerrita sfida tra bomber al Franchi.