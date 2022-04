La Fiorentina ha comunicato le condizioni di Gaetano Castrovilli dopo essere uscito in barella tra le lacrime nella gara di oggi col Venezia: "ACF Fiorentina comunica che il calciatore Gaetano Castrovilli ha riportato la lussazione del ginocchio sinistro che è stata ridotta in campo - si legge su una nota ufficiale - Il giocatore nelle prossime ore sarà sottoposto ad accertamenti diagnostici per stabilire l'esatta entità dell'infortunio".