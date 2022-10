Nonostante la Fiorentina nella giornata di ieri non abbia fatto uscire nessun report medico sulle condizioni fisiche di Nicolas Gonzalez, questa mattina a parlare di lui sono direttamente i colleghi argentini. Secondo quanto riportato questa mattina dal TycSports per l’esterno gigliato, costretto ad uscire dopo appena 7 minuti contro l’Inter, il problema accusato dovrebbe essere meno complicato del previsto.



Secondo il portale sportivo argentino Gonzalez, che è costantemente in contatto con lo staff medico della Nazionale Argentina, nelle ultime ore si sarebbe sottoposto ad una risonanza magnetica che avrebbe dato un risultato tutto sommato poco preoccupante: per l’argentino classe ’97 sono state escluse lesioni di alcun genere. Per questo motivo il giocatore, che probabilmente salterà le partite con Basaksheir e Spezia, il giocatore dovrebbe stare fermo al massimo 15/20 giorni, rientrando quindi per le sfida casalinga contro la Salernitana e l’ultima prima del mondiale contro il Milan.



Tenendo conto che la COMNEBOL ha comunicato nei giorni scorsi la richiesta di liberare i sudamericani convocati per il mondiale qualche giorno prima rispetto alla fine dei campionati, è chiaro che la preoccupazioni di molti è quella di tornare a vedere l’argentino in campo a partire dal prossimo 2023.