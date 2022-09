La Fiorentina di Vincenzo Italiano arriva alla decisiva sfida di stasera contro il Basaksheir in piena emergenza difensiva, e non a livello di effettivi. I viola, oltre a dover fare i conti con le assenze di Dodo e di Milenkovic, arrivano alla sfida di stasera con il morale a terra: non solo si segna poco ma anche la difesa fa acqua, con 4 reti subite nelle ultime tre partite. A questo si aggiunge anche la precaria condizione fisica di Igor che, come ripetuto ieri in conferenza da Italiano, sarà in dubbio fino all’ultimo.Il difensore brasiliano è reduce dalla deludente prestazione contro il Bologna, condita da una serie di gravi errori come quello in occasione del pareggio rossoblu e l’inutile espulsione nei minuti finali.



In questa settimana il difensore non si è quasi praticamente mai allenato, svolgendo comunque sessioni di allenamento personalizzati, ma a differenza di altri acciaccati è regolarmente partito con la squadra per la Turchia. A quanto pare il giocatore svolgerà un provino nei momenti precedenti al fischio d’inizio, e solo allora sapremo se Italiano si prenderà il rischio di farlo giocare. Il fatto che domenica Igor sia squalificato, dopo il rosso rimediato domenica, aumenta le probabilità di un suo impiego dal primo minuto questa sera ma l’ultima parola spetta al tecnico. Nel caso in cui non ce la faccia tornerà titolare Luca Ranieri, che con Quarta andrebbe a ricomporre la coppia già vista in campo una settimana fa contro il Riga.