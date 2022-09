La sconfitta di domenica scorsa contro il Bologna, oltre a sottolineare le enormi difficoltà in fase realizzativa, ha fatto emergere un altro preoccupante dato: la Fiorentina non sa più vincere lontano da Firenze. Ad analizzare questo aspetto è stata l’edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, che ha sottolineato come la squadra di Vincenzo Italiano si sia improvvisamente inceppata e che non riesca più ad importi in trasferta.



Come riportato dal quotidiano mentre al Franchi il risultato continuano ad avere un trend positivo, non a caso 5 punti dei 6 conquistati in questa stagione sono stati conquistati proprio tra le mura amiche, lontano dal Franchi la situazione peggiora e come. Il digiuno di vittorie nasce nello scorso campuonato: era il 10 aprile 2022 quando la Fiorentina espugnò 2-3 lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. In campionato da allora zero vittorie, un pareggio e ben 5 sconfitte; a cui poi sarebbero comunque da aggiungere la sconfitta a Torino in semifinale di Coppa Italia contro la Juventus ed il pareggio in Conference a Twente.